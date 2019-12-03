Париж, , 15:07 — REGNUM Президент Франции Эммануэль Макрон объявил в Монпелье о заказе шести новых патрульных катеров для наблюдения за морскими территориями и решительно заявил о «морском лидерстве» в Европе незадолго до саммита НАТО, сообщает Le Figaro.

«Мы строим беспрецедентную способность защищать наши пространства», — заявил президент Франции.

Известно, что Франция является второй по величине морской державой в мире и ведущей морской державой в Европе. Отсюда решение обновить военно-морские возможности армии, чтобы заполнить недопустимые дыры в пропускной способности.

Как сообщало ИА REGNUM, правительство Франции хочет привлечь больше иностранных студентов, особенно из Индонезии, для получения высшего образования через кампанию под названием «Выбери Францию».

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