Сеул, , 14:31 — REGNUM МИД Южной Кореи предупредил жителей государства о потенциальной опасности поездок в ряд стран. Об этом сообщает KBS со ссылкой на представителей внешнеполитического ведомства страны.

По их словам, в список вошли Гватемала, Южный Судан, Никарагуа, Ливан, Руанда, Мадагаскар, Мьянма, Бурунди, Венесуэла, Кипр, Судан, Уганда, Иран, Израиль, Египет, Камбоджа, Пакистан и Филиппины.

Известно, что министерство иностранных дел Южной Кореи призвало своих граждан покинуть Венесуэлу в связи с протестами, а также воздержаться от поездок в Камбоджу из-за увеличения числа преступлений против иностранцев.

Отметим, что в Южной Корее существует четыре уровня опасности: «синий» — призыв проявить осторожность, «жёлтый» — рекомендация о воздержании от поездки, «красный» — призыв покинуть страну, «черный» — запрет на посещение.