Баку, , 13:46 — REGNUM Военно-техническое сотрудничество между Россией и Азербайджаном является важной сферой двустороннего стратегического партнерства, заявил 3 декабря министр иностранных дел РФ Сергей Лавров по итогам переговоров с азербайджанским коллегой Эльмаром Мамедъяровым.

Глава внешнеполитического ведомства России прокомментировал заявление премьер-министра Армении Никола Пашиняна, который призвал страны ОДКБ отказаться от экспорта оружия в Азербайджан из-за возможного обострения конфликта в Нагорном Карабахе.

Лавров подчеркнул, что Москва и Баку развивают сотрудничество в соответствии с нормами международного права, а также с учетом баланса и необходимости поддержания стабильности в регионе.

Как сообщало ИА REGNUM, 3 декабря министр иностранных дел России Сергей Лавров заявил, что РФ будет содействовать решению карабахского конфликта.

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