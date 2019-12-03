Москва, , 13:31 — REGNUM Заявление ФБР о якобы угрозе российских приложение не снизит конкурентоспособность продукцию IT-компаний из России. Об этом 3 декабря заявил пресс-секретарь президента России Дмитрий Песков.

По его словам, российские программы в условиях свободной конкуренции успешно осваивают новые рынки и опережают зарубежные аналоги. «Можно ли остановить эту конкуренцию подобными решениями ФБР? Не думаю», — считает Песков.

Как сообщало ИА REGNUM, 2 декабря помощник директора управления ФБР по делам Конгресса Джилл Тайсон направила письмо лидера демократов в Сенате Чаку Шумеру. В письме утверждается, что все российские приложения могут нести «потенциальную контрразведывательную угрозу».

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