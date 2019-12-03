Москва, 3 декабря 2019, 13:30 — REGNUM В России не готовится никаких новшеств, которые бы касались выборов в Государственную думу, заявил 3 декабря пресс-секретарь российского лидера Дмитрий Песков.
Ранее газета «Ведомости» со ссылкой на источники сообщила, что к выборам в Госдуму в 2021 году может быть допущено больше малых партий.
«Что касается публикации «Ведомостей», мне нечего сказать абсолютно, — сказал Песков. — Здесь я никак не могу прокомментировать, никаких нововведений на этот счет нет».
Напомним, по данным «Ведомостей», в администрации президента якобы обсуждается идея допуска на выборы в Госдуму в 2021 году большого числа малых партий. На сегодняшний день право участия в выборах в Госдуму имеют 52 партии.