Вашингтон, , 13:25 — REGNUM Заявление президента Франции Эмманюэля Макрона о «смерти мозга» Североатлантического альянса оскорбительно для многих стран НАТО и не соответствует действительности, заявил президент Соединённых Штатов Дональд Трамп. Об этом со ссылкой на три источника в администрации Белого дома сообщил портал Axios.

Издание пишет, что Трамп был сильно раздражен словами Макрона, опубликованными в англоязычном еженедельном журнале The Economist, о том, что «то, что мы в настоящее время переживаем, — это смерть мозга НАТО» и что Соединенные Штаты под руководством Трампа, похоже, «поворачиваются» спиной к нам.

Напомним, что на предстоящем саммите НАТО в Лондоне (пройдет 3−4 декабря) президент США отметит факт повышения Европой расходов на оборону.

Читайте также: Новая европейская ПРО. Макрон в поход собрался?