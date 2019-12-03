Москва, , 11:52 — REGNUM России следует радикально пересмотреть свои отношения с Международным Олимпийским комитетом (МОК). Об этом заявил декан Высшей школы телевидения МГУ им. М. В. Ломоносова Виталий Третьяков в эфире передачи «Своя правда» на НТВ.

«Если там ничего не получается, то минимальное, что мы можем сделать… Если единственный спортсмен российский, авторитет которого признаётся в мире — это президент Путин, который не занимается профессиональным спортом сейчас, а остальным не верят… то нужно выйти из этой конторы, самим выйти, отказаться от неё», — заявил Третьяков.

Напомним, что из-за очередного допингового скандала Россию могут исключить из участия в Олимпийских Играх 2020 года в Токио и 2022 года в Пекине.

В 2018 году Международный олимпийский комитет (МОК) отклонил членство в организации Олимпийского комитета России (ОКР) на более чем два месяца, из-за чего российские спортсмены соревновались на Играх-2018 в Южной Корее без национального флага и гимна.