Москва, , 10:33 — REGNUM Председатель правительства Монголии Ухнаагийна Хурэлсуха сегодня, 3 декабря, прибыл в Москву. На лётном поле московского аэропорта «Внуково-2», где приземлился самолёт премьер-министра, высокопоставленного гостя встречали заместитель министра иностранных дел РФ Игорь Моргулов, а также послы России в Монголии и Монголии в Москве Искандер Азизов и Дуламсурэнгийн Даваа, передаёт ТАСС.

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Напомним, 3 декабря в Москве глава монгольского правительства Ухнагийна Хурэлсуха встретится с председателем правительства РФ Дмитрием Медведевым. Премьер-министры двух стран обсудят вопросы развития сотрудничества Монголии и России в ряде областей.

Как сообщало ИА REGNUM, в частности, на встрече будут затронуты вопросы сотрудничества в торгово-экономической, промышленной, транспортной, энергетической, сельскохозяйственной, культурно-гуманитарной и других областях. Ожидается, что по итогам встречи стороны подпишут ряд соглашений и корпоративных документов.