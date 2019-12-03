Нур-Султан, , 10:24 — REGNUM Всем участникам переговоров по урегулированию ситуации в Сирии в астанинском формате направлены приглашения на очередную встречу, которая состоится 10−11 декабря. Об этом 3 декабря заявил министр иностранных дел Казахстана Мухтар Тлеуберди.

По его словам, внешнеполитическое ведомство республики ждет подтверждения со стороны всех приглашенных. Министр отметил, что приглашение также направлено специальному посланнику генерального секретаря ООН по Сирии Гейру Педерсону.

Тлеуберди добавил, что участники переговоров обсудят обмен пленными и телами, а также рассмотрят вопрос создания Конституционного комитета.

Как сообщало ИА REGNUM, 25 ноября официальный представитель МИД Казахстана Айбек Смадияров заявил, что участники 14-го раунда переговоров по урегулированию конфликта в Сирии обсудят ситуацию в Заевфратье.

Читайте ранее в этом сюжете: В Казахстане озвучили повестку очередного раунда переговоров по Сирии