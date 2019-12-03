Триполи, , 10:19 — REGNUM Управление ООН по координации в гуманитарных вопросах осудило авиаудары вооруженных сил Восточной Ливии, возглавляемых военачальником Халифой Хафтаром, по мирным гражданам, об этом 3 декабря сообщает Anadolu Ajansi.

В результате атак авиации за последние несколько дней погибли свыше десяти мирных граждан. В основном жертвами становятся женщины и дети.

Как передавало ИА REGNUM, гражданская война в Ливии продолжается с 2011 года, когда вторжение вооруженных сил НАТО привело к убийству лидера страны Муаммара Каддаффи.

Спустя восемь лет единства в государстве по-прежнему не наблюдается — страна фактически расколота на несколько анклавов, сражающихся между собой.

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