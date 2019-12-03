Сеул, , 09:04 — REGNUM Американские самолёты-разведчики продолжают патрулировать над Корейским полуостровом. Об этом сообщает KBS со ссылкой на Aircraft Spots.

Согласно опубликованным данным, 3 декабря самолёт боевого управления и целеуказания Boeing E-8 Joint Stars совершил полет у межкорейской границы для сбора информации о КНДР.

Напомним, что 2 декабря над Сеулом и близлежащими районами был замечен крупный стратегический разведывательный самолет Boeing RC-135W, а 30 ноября — высотный самолёт-разведчик Lockheed U-2S.

Как отметили журналисты, полеты состоялись на фоне испытаний многоцелевой ракетной установки сверхбольшого калибра и артиллерийскими стрельбами возле границы с Южной Кореей.