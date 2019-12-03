Вашингтон, , 08:52 — REGNUM Нынешние акции протеста в Иране подготовили почву для будущего краха иранского правительства, заявил профессор международных отношений в Колледже Джеймса Мэдисона при Университете штата Мичиган Мохаммед Айюб в статье для издания The National Interest.

«Режим может справиться с нынешними протестами и демонстрациями, но его легитимность и способность удерживать власть серьёзно пострадали, подорвав его способность бороться с будущими протестами. Возможно, в этом году события 1979 года не повторяться, но протесты, несомненно, подготовили почву для повторения данных событий в не столь отдалённом будущем», — говорится в статье.

По мнению Айюба, вряд ли кто-то в Иране сейчас станет прислушиваться к аргументам, согласно которым представители власти, как жёсткие, так и умеренные, защищают ислам или страну от иностранных врагов.

Напомним, в 1979 году Исламская революция под руководством аятоллы Рухоллы Хомейни привела к свержению иранского шаха Мохаммада Резы Пехлеви и упразднению монархии.

Читайте также: Кто помог Ирану разоблачить заговор?