Вашингтон, 3 декабря 2019, 08:52 — REGNUM Нынешние акции протеста в Иране подготовили почву для будущего краха иранского правительства, заявил профессор международных отношений в Колледже Джеймса Мэдисона при Университете штата Мичиган Мохаммед Айюб в статье для издания The National Interest.
По мнению Айюба, вряд ли кто-то в Иране сейчас станет прислушиваться к аргументам, согласно которым представители власти, как жёсткие, так и умеренные, защищают ислам или страну от иностранных врагов.
Напомним, в 1979 году Исламская революция под руководством аятоллы Рухоллы Хомейни привела к свержению иранского шаха Мохаммада Резы Пехлеви и упразднению монархии.
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