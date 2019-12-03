Москва, , 04:49 — REGNUM Принятие в России закона о дополнительном регулировании деятельности СМИ, признаваемых иностранными агентами, — зеркальная мера в ответ на притеснения российских журналистов за рубежом. Об этом 3 декабря заявил журналистам глава комитета Госдумы по безопасности и противодействию коррупции Василий Пискарев («Единая Россия»).

«Законом вводятся зеркальные меры по примеру законодательства, которое уже давно действует в США и Европе и применяется в том числе и в отношении российских журналистов», — объяснил депутат.

По его словам, принятый закон по-прежнему не ограничивает «возможности для творчества, сбора и распространения информации», однако обязывает СМИ и их спонсоров информировать российскую аудиторию, за счёт каких средств финансируется их деятельность.

Как сообщало ИА REGNUM, ранее президент России Владимир Путин подписал закон, позволяющий признать физлиц иностранными агентами. Документ предусматривает, что все информационные материалы должны содержать пометку о статусе иностранного агента. При этом указывать это должны все, кто цитирует данный ресурс.

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