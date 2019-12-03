Каракас, , 04:44 — REGNUM Орден Франсиско Миранды, который вручается за выдающиеся заслуги и вклад в развитие Венесуэлы, вручен венесуэльским президентом Николасом Мадуро послу России в южноамериканской республике Владимиру Заемскому. Об этом 2 декабря сообщается на странице лидера Венесуэлы в Twitter.

Орден был вручен в президентском дворце в Каракасе. Как отметил Мадуро, эта награда является благодарностью послу России, который уже более десяти лет работает на развитие отношений между двумя государствами.

Как сообщало ИА REGNUM, 7 ноября Николас Мадуро отметил историческую роль Великой Октябрьской социалистической революции в день ее 102-летия.

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