Амстердам, , 04:25 — REGNUM Голландский журналист Йерун Аккерманс обнаружил нацистскую символику у военнослужащего Украины, участника похищения экс-командира одного из подразделений ПВО ДНР Владимира Цемаха. Репортаж был опубликован на сайте RTL.

На видео Аккерманс интервьюирует военнослужащего по имени Дмитрий, в ходе похищения Цемаха подорвавшегося на мине и потерявшего ногу. На кадрах видеоролика заметны татуировки на руках Дмитрия с так называемой обратной свастикой и Чёрным солнцем, символом нацистского оккультизма. Также обратная свастика и эмблема СС изображены и на протезе украинского вояки.

Комментируя эту символику, Дмитрий категорически отрицал, что является нацистом. Он сообщил, что это «знаки, которые использовались его предками».

Цемах, которого Киев и Гаага объявили подозреваемым по делу о крушении малайзийского «Боинга» в Донбассе, был похищен украинскими силовиками из своей квартиры в Снежном. Его вывезли на Украину в июне 2019 года, а в сентябре освободили в рамках обмена задержанными между Россией и Украиной.