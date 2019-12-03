Вашингтон, , 00:56 — REGNUM Мобильное приложение FaceAPP может нести «потенциальную контрразведывательную угрозу», сообщает агентство Reuters со ссылкой на заявление представителя Федерального бюро расследований США (ФБР).

Прямых доказательств вредоносности приложения FaceApp, созданного российскими разработчиками, ФБР не обнаружило. Однако ведомство указывает, что в России спецслужбы могут получать данные от интернет-провайдеров, что создает риски при использовании российских приложений. В связи с этим ФБР не рекомендуют использовать российские приложения американским политикам, в первую очередь — потенциальным кандидатам на президентских выборах в США в 2020 году.

Как сообщало ИА REGNUM, в июле руководство Вооруженных сил Великобритании призвало военнослужащих не использовать приложение FaceApp. Якобы при использовании программы «российские шпионы» смогут заполучить личные данные британских военных.

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