Вашингтон, , 00:11 — REGNUM Президент США Дональд Трамп считает, что после комментариев президента Украины Владимира Зеленского относительно их телефонного разговора дело по импичменту можно читать закрытым. Об этом Трамп написал на своей странице в сети микроблогов Twitter.

Напомним, что ранее президент Украины Владимир Зеленский заявил, что в его телефонном разговоре с Трампом тема предоставления Украине помощи никак не была увязана с обсуждением расследования в отношении сына бывшего вице-президента США Джо Байдена.

Трамп пишет, что слова Зеленского развеивают все обвинения, которые против него выдвигают демократы и тем пора вернуться к своим обязанностям, а не строить козни против него.

«Срочные новости: Президент Украины только что вновь заявил, что президент Трамп не сделал ничего плохого в отношении Украины или нашего взаимодействия и телефонных разговоров. Спасибо президент Зеленский. Дело закрыто. Ничего не делающие демократы должны наконец-то вновь начать работать!» — пишет Трамп.

Как ранее сообщало ИА REGNUM, демократы начали против Трампа процесс импичмента именно на основании того, что он яякобы требовал от Зеленского начать расследование против сына Байдена в обмен на помощь Украине.