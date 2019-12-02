Приштина, 2 декабря 2019, 21:39 — REGNUM О планах России на страны Балканского полуострова заявила 2 декабря германский министр обороны Аннегрет Крамп-Карренбауэр, передаёт
Отметим, что это заявление было сделано в ходе визита Крамп-Карренбауэр в Косово.
Напомним, Германия является одной из стран, признавших независимость Косово. Из стран ЕС эту сербскую территорию независимой также признали Франция (раньше Германии), Италия, Великобритания.
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