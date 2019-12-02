Пекин, , 21:24 — REGNUM В Китае начинают отмечать 20-летие воссоединения КНР со Специальным автономным районом Аомэнь (Макао), запущенного введением в действие в 1999 году Основного закона КНР об этой автономии, сообщает 2 декабря Синьхуа.

В пекинском Доме народных собраний по этому случаю прошел симпозиум, организованный и проведенный канцелярией Постоянного комитета (ПК) ВСНП. Мероприятие прошло с участием партийных и государственных руководителей КНР, должностных лиц самого Аомэня, а также соседней с ним провинции Гуандун, экспертов и ученых, занимающихся данной проблематикой.