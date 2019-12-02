Москва, , 19:50 — REGNUM «Сила Сибири» — продолжение внешнеполитического партнёрства России и Китая в энергетической сфере. Так прокомментировала депутат Госдумы, член Комитета по международным делам Елена Панина, отметив, что речь идёт о первом по-настоящему крупном стратегическом проекте между РФ и КНР. Депутат выразила надежду, что «это только начало большого пути».

При этом Елена Панина подчеркнула, что развитие геополитического взаимодействия России и Китая невозможно без полноценного экономического наполнения этого процесса.

«Конечно, рано говорить о «великой коалиции» Москвы и Пекина, от которой предостерегал Америку Бжезинский. Однако открытие газопровода станет дополнительным фактором экономической стабильности для России, а Китаю даст новые экономические возможности в конкуренции с США», — констатировала Панина.