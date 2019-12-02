Москва, , 18:10 — REGNUM Президент Российской Федерации Владимир Путин подписал закон о демонстрации нацистской символики при условии осуждения нацизма. Соответствующий документ опубликован сегодня, 2 декабря, на официальном интернет-портале правовой информации.

Напомним, что ранее в России сложилась довольно абсурдная ситуация, связанная с тем, что любая демонстрация нацистской символики считалась пропагандой нацизма. То есть все документальные хроники времен Великой Отечественной войны, в том числе знаменитая запись Парада Победы 1945 года, а также художественные фильмы о войне оказались вне закона, так как в них демонстрировалась нацисткая символика. Все это пришлось в спешном порядке ретушировать.

В итоге законодатели пришли к компромиссному варианту — демонстрация нацистской символики разрешается при безусловном осуждении нацизма.