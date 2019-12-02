Москва, , 17:00 — REGNUM Президент Российской Федерации Владимир Путин подписал закон, который дает преимущественное право зачисления детей в детские сады и начальную школу, где уже учатся их братья и сестры. Закон размещен сегодня, 2 декабря, на официальном интернет-портале правовой информации.

В законе сказано, что дети, которые проживают в одной семье и по одному месту жительства, теперь имеют право преимущественного приема в дошкольные образовательные учреждения и в учреждения начального общего образования в государственные и муниципальные образовательные организации, в которых уже обучаются их братья или сёстры.

Данный закон направлен на поддержку семей с детьми. Дело в том, что нередки случаи, когда образовательное учреждение, приняв одного ребёнка по принципу проживания на территории, отказывает его брату или сестре. В итоге родители вынуждены развозить детей по разным учреждениям и из разных же забирать, что крайне неудобно.

Как сообщало ранее ИА REGNUM, аналогичное право появляется у братьев и сестер при записи в детский сад.