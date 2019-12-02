Москва, , 13:14 — REGNUM Размер денежного довольствия, который подлежит учёту при исчислении военных пенсий, останется на нынешнем уровне. Соответствий федеральный закон, продлевающий «заморозку» ежегодного увеличения на 2% размера денежного довольствия для расчёта военных пенсий, подписал президент РФ Владимир Путин.

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Согласно документу, опубликованному на официальном интернет-портале правовой информации, действие нормы, согласно которой «денежное довольствие учитывается при исчислении пенсии с 1 января 2012 года в размере 54%» и ежегодно увеличивается на 2% до достижения 100% его размера, приостанавливается до 1 января 2021 года.

«Установить, что размер денежного довольствия, учитываемого при исчислении пенсии, на прежнем уровне […] с 1 января 2020 года составляет 73,68% от размера указанного денежного довольствия», — говорится в документе.

Как сообщало ИА REGNUM, ранее президент России Владимир Путин на заседании Совета безопасности в ноябре потребовал исключить сбои в индексации денежного довольствия военнослужащих. Российский лидер добавил, что достойные условия жизни и службы — важнейшее и определяющее направление развития всей военной организации.