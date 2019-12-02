Улан-Удэ, , 13:00 — REGNUM Лидер КПРФ Геннадий Зюганов провёл переговоры с главой Бурятии Алексеем Цыденовым. Как написал политик на своей странице в «Инстаграм», они обсудили социально-экономическую и политическую ситуацию в регионе.

По его словам, он рассказал главе о работе губернаторов-коммунистов Иркутской и Орловской областей, а также Республики Хакасия. Кроме того, Геннадий Зюганов поведал Цыденову «о позитивном опыте народных предприятий, возглавляемых нашими товарищами».

«Важно, чтобы регион шёл вперёд, чтобы в Бурятии неукоснительно соблюдалась законность, законодательство о митингах и шествиях, в том числе представителями депутатского корпуса и органов власти, чтобы были защищены права и свободы человека», — написал он.

Со своей стороны он пообещал «работой КПРФ» помогать поступательному развитию республики.

Как сообщало ИА REGNUM, ранее лидер компартии призвал народно-патриотические силы России поддержать Павла Грудинина и губернаторов от КПРФ, а также объединить усилия в борьбе за восстановление социальной справедливости.

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