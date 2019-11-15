Москва, , 11:39 — REGNUM КПРФ обращается ко всем народно-патриотическим силам России с призывом возвысить голос в поддержку Павла Грудинина, губернатора Хакасии Валентина Коновалова, и губернатора Иркутской области Сергея Левченко. Как передает корреспондент ИА REGNUM 15 ноября, соответствующее заявление Геннадия Зюганова распространила КПРФ.

«КПРФ обращается ко всем народно-патриотическим силам России с призывом возвысить голос в поддержку наших товарищей, создать штабы и дружины для защиты народных предприятий, законности и порядка, дать отпор нарастающей русофобии и антикоммунизму, объединить усилия в борьбе за восстановление социальной справедливости», — говорится в заявлении.

«Несистемные» либералы изображаются главной угрозой России, отмечают коммунисты. Но на деле те же самые прозападные либералы, находящиеся у власти, особенно в экономическом блоке правительства, борются, прежде всего, против КПРФ, как ведущей силы лево-патриотической оппозиции, говорится в документе.

«Эта тенденция может иметь и крайне негативные внешнеполитические последствия. Хотелось бы напомнить, тем, кто раздувает антикоммунистическую истерию, что в ряде дружественных России стран правящими партиями являются коммунистические партии», — указано в заявлении.

Преследования коммунистов в последнее время усиливаются, констатируют в КПРФ. В ряде регионов впервые за многие годы власти препятствовали проведению традиционных манифестаций в день 7 ноября. В колыбели революции городе Ленинграде (Санкт-Петербурге) власть в запредельном служебном рвении попыталась сорвать церемонию возложения цветов к символу Октября — крейсеру «Аврора».