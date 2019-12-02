Москва, , 12:33 — REGNUM Запуск газопровода «Сила Сибири» выводит отношения между Россией и Китаем в сфере энергетики на качественно новый уровень. Об этом сегодня, 2 декабря, во время телемоста по запуску объекта заявил президент РФ Владимир Путин.

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Глава государства напомнил, что в 2019 году исполнилось 70 лет со дня установления дипломатических отношений между Москвой и Пекином, и в этот знаковый год Россия начинает поставки российского газа в Китай.

«Этот шаг выводит российско-китайское стратегическое взаимодействие в энергетике на качественно новый уровень, приближает нас к поставленной вместе с председателем КНР Си Цзиньпином задаче доведения двустороннего товарооборота в 2024 году до $200 млрд», — подчеркнул российский лидер.

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В свою очередь председатель КНР Си Цзиньпин назвал этот проект знаковым, служащим «образцом глубокой интеграции и взаимовыгодного сотрудничества двух стран».

Как сообщало ИА REGNUM, сегодня, 2 декабря, президент РФ Владимир Путин и председатель КНР Си Цзиньпин в режиме телемоста дали старт поставкам российского газа в Китай по газопроводу «Сила Сибири». По нему газ будет транспортироваться из Иркутского и Якутского центров газодобычи российским потребителям на Дальнем Востоке и в Китай («восточный» маршрут). Его протяжённость составит почти 3 тыс. км.

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