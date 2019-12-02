Кемерово, , 10:03 — REGNUM Цель переименования Совета народных депутатов Кузбасса в Законодательное собрание — подчеркнуть определенную «смену вех», — считает политолог Сергей Бирюков.

Амана Тулеева (губернатор Кемеровской области до 1 апреля 2018 года — прим. ИА REGNUM). И одновременно — указание на то, что популистских элементов в формировании и продвижении имиджа региона будет несколько меньше. Действующее руководство региона осуществляет подобную трансформацию имиджа поэтапно и поэтому не спешило с решениями». Сергей Бирюков «Кузбасс принимает наиболее распространённый в России вариант наименования подобного органа, что связано с отказом региона от некоторой «особости», которая была присуща и подчеркивалась в правление(губернатор Кемеровской области до 1 апреля 2018 года — прим.). И одновременно — указание на то, что популистских элементов в формировании и продвижении имиджа региона будет несколько меньше. Действующее руководство региона осуществляет подобную трансформацию имиджа поэтапно и поэтому не спешило с решениями».

Как ранее сообщило ИА REGNUM, 1 декабря в Кузбассе вступил в силу закон о переименовании Совета народных депутатов региона в Законодательное собрание Кемеровской области — Кузбасс. В сокращённом варианте — парламент Кузбасса.

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Напомним, что 1 января 2020 года администрация Кемеровской области будет называться администрация правительства Кузбасса.