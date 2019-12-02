Кемерово, 2 декабря 2019, 10:03 — REGNUM Цель переименования Совета народных депутатов Кузбасса в Законодательное собрание — подчеркнуть определенную «смену вех», — считает политолог Сергей Бирюков.
Как ранее сообщило ИА REGNUM, 1 декабря в Кузбассе вступил в силу закон о переименовании Совета народных депутатов региона в Законодательное собрание Кемеровской области — Кузбасс. В сокращённом варианте — парламент Кузбасса.
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Напомним, что 1 января 2020 года администрация Кемеровской области будет называться администрация правительства Кузбасса.