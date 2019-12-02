Кемерово, , 05:40 — REGNUM В Кемеровской области, накануне, 1 декабря, вступил в силу закон о переименовании Совета народных депутатов региона в Законодательное собрание Кемеровской области-Кузбасс, сообщает корреспондент ИА REGNUM.

В сокращённом варианте Заксобрание области будет называться парламент Кузбасса.

Напомни, что закон «О Законодательном собрании Кемеровской области — Кузбасса» принят кузбасскими депутатами 15 ноября, 21 ноября его подписал губернатор Сергей Цивилёв.

Ранее в правительстве региона ИА REGNUM заявили, что переименование администрации Кемеровской области в администрацию правительства Кузбасса приведёт к унификации наименования исполнительного органа государственной власти региона общей компетенции с наименованиями других исполнительных органов области.

Читайте ранее в этом сюжете: Администрация Кузбасса стремится к унификации