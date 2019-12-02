Вашингтон, , 09:22 — REGNUM Вашингтон рассчитывает на сотрудничество с новым составом Еврокомиссии, Европейским парламентом и государствами-членами ЕС в противостоянии угрозам, исходящим со стороны России, Китая и Ирана. Об этом заявил госсекретарь США Майка Помпео. Заявление политика опубликовано на сайте американского госдепартамента 1 декабря.

Читайте также: Помпео обвинил Россию во всех грехах

Политик, поздравляя с вступлением в должность председателя Европейской комиссии Урсулу фон дер Ляйен и началом работы нового состава Еврокомиссии, в качестве общих целей США и ЕС назвал «укрепление наших торговых отношений, продвижение европейской энергетической независимости и противостояние общим вызовам нашей безопасности и демократическим ценностям, включая угрозы, исходящие от России, Коммунистической партии Китая и Ирана».

Напомним, новый состав Еврокомиссии во главе с Урсулой фон дер Ляйен, который должен приступить к работе с 1 декабря, депутаты Европарламента утвердили 27 ноября.

Также по теме: Помпео напомнил ЕС о «ценностях» и «интересах»

Как сообщало ИА REGNUM, ранее госсекретарь США Майк Помпео с трибуны на конференции в Берлине обвинил Россию во всех грехах. Так, по словам политика, Москва виновна во вторжениях к своим соседям и в подавлении «независимость Православной церкви Украины».