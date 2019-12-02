Хабаровск, , 05:10 — REGNUM Общественник из Комсомольска-на-Амуре Олег Паньков, который ещё 19 ноября звал горожан на митинг в поддержку губернатора Сергея Фургала после обысков в офисах группы компаний «Торэкс», теперь клеймит его позором и предрекает начало конца. Активист винит Фургала в том, что он отвернулся от народа и встал на сторону жадных чиновников, передаёт корреспондент ИА REGNUM.

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На своей странице в «Фейсбук» общественник в пух и прах разнёс губернатора, поставив ему в пример депутата — единоросса. Он также предрёк Фургалу начало конца.

«Фургал — начало конца? Когда Бог хочет наказать человека, он отнимает у него разум. О пенсионную реформу споткнулись и президент, и «Единая Россия», их рейтинги стремительно пошли вниз. Но грабли не могут долго лежать, чтобы на них не наступил очередной дурной политик. 5 ноября губернатор Фургал прислал в краевую думу отрицательный отзыв на проект краевого закона депутата Геннадия Мальцева», — написал Олег Паньков.

Далее общественник, очень эмоционально, описал событие. Депутат — единоросс Геннадий Мальцев, по мнению Панькова, сделал попытку загладить перед народом вину «Единой России» за пенсионную реформу и внёс законопроект, лишающий депутатов и чиновников всех «золотых парашютов» при выходе на пенсию, в частности — гигантских доплат к пенсии. Паньков привёл пример: отставной депутат Татьяна Мовчан получает региональную доплату к пенсии в 187 тыс. рублей.

Олег Паньков «Геннадий Мальцев выступает как прогрессивный политик, предлагая справедливый закон, урезающий необоснованные льготы за счёт народа для депутатов-тунеядцев. А Сергей Фургал в этом вопросе ведёт себя как типичный единоросс: чиновники должны жить в роскоши даже на пенсии. Фургал переметнулся со стороны народа на сторону чиновников. Статус народного губернатора он потерял. Лимит хороших дел едрожир исчерпал?».

Паньков намерен привлечь самое широкое общественное внимание к заседанию краевой думы 4 декабря, когда состоится голосование по законопроекту единоросса Геннадия Мальцева.

В заключение своего открытого письма общественник — комсомольчанин припомнил Фургалу знаменитое фото со стаканчиков в зубах в зале Госдумы и предупредил:

Олег Паньков «Если Сергей Иванович не одумается и не поменяет своё отношение к депутатским льготам, он останется у разбитого корыта — всё с тем же с пластиковым стаканчиком в зубах».

Ещё в одном посте, всё там же, в «Фейсбук», Олег Паньков назвал губернатора Фургала «не народным, а антинародным», объяснив, что лично звонил автору законопроекта Геннадию Мальцеву и полностью поддерживает его инициативу.

Как сообщало ИА REGNUM, после обысков в офисах компаний группы «Торэкс», которую связывают с семьей и ближайшим окружением губернатора Фургала, общественный активист Олег Паньков звал жителей Комсомольска-на-Амуре на митинг в поддержку Сергея Фургала. Однако горожане на призыв отреагировали вяло, и городские власти, состоящие преимущественно из однопартийцев Фургала (ЛДПР), судя по всему, сочли за благо инициативу с митингом не поддержать.

Во время губернаторских выборов 2018 года одной из основных претензий к экс-главе Хабаровского края Вячеславу Шпорту были именно баснословные выплаты депутатам и чиновникам при их выходе на пенсию. Шпорту даже пришлось оправдываться, но оправдания приняты не были. А его соперник Сергей Фургал обещал, что положит конец барской жизни чиновников и депутатов. Но, как видим, делать этого не спешит. При этом, когда все жители Хабаровского края просили снизить транспортный налог, Фургал выступил категорически против, обидев избирателей — ведь во время выборов он не раз говорил, что регион вообще нужно сделать безналоговой зоной, и обещал множество преференций по налогам бизнесу.