Париж, , 23:40 — REGNUM Министр вооруженных сил Франции Флоранс Парли заявила, что Соединенным Штатам не следует навязывать союзникам свое вооружение, об этом 1 декабря сообщает издание Le Journal du Dimanche.

«Нельзя допустить, чтобы пятая статья устава НАТО превращалась в статью F-35, обязывающую членов НАТО покупать американское вооружение», — отметила Парли.

Министр заявила, что страны Евросоюза должны создать собственные инструменты, которые не позволили бы Вашингтону посягать на их суверенитет.

Напомним, политическая элита Франции, в том числе и президент Эммануэль Макрон не раз делали жесткие высказывание относительно роли США в НАТО и в ЕС. Париж стремится к самостоятельности в вопросах обороны.

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