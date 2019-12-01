Анкара, , 17:25 — REGNUM Министр внутренних дел Турции Сулейман Сойлу заявил о том, что знает место нахождения одного из ключевых лидеров ФЕТО, об этом 1 декабря сообщает Anadolu Ajansi.

«Мы знаем, где находится Адил-Оксуз», — передает слова Сойлу издание, не уточняя подробностей.

Оксуз является одни из высокопоставленных проповедников ФЕТО, который имеет личные контакты с лидером организации Фетхуллахом Гюленом.

ФЕТО считается в Турции террористической организацией, и ее деятельность на территории государства запрещена. Ее лидер религиозный проповедник Фетхуллах Гюлен обвиняется в попытке государственного переворота.

Напомним, в июле 2016 года в Турции произошла попытка военного переворота, при подавлении которого погиб 251 человек, 2 тыс. 200 человек получили ранения. Гюлен отверг обвинения в свой адрес, осудив путч.

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