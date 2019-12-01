Киншаса, , 17:15 — REGNUM В результате нападения боевиков-исламистов в Демократической республике Конго (ДРК) погибли 14 человек, об этом 1 декабря сообщает Reuters.

Насилие произошло на востоке страны, в деревне Кукутама, ответственность за преступление лежит на боевиках-исламистах, действующих в лесах недалеко от границы с Угандой.

«В то время как вооруженные силы прилагают усилия по нормализации жизни в регионе, повстанцы нападают на мирных жителей», — подчеркнул в комментарии изданию местный чиновник Донат Кибвана.

Напомним, ситуация в ДРК остается тяжелой, обстановка осложняется вспышкой вируса Эбола, с распространением которого борются специалисты из Всемирной организации здравоохранения, которые также становятся целью для местных боевиков.

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