Монтевидео, 1 декабря 2019, 10:28 — REGNUM Избранный президент Уругвая Луис Лакалье заявил, что заинтересован в стабильности южноамериканского региона. Об этом сообщает аргентинское агентство Infobae.
«Уругваю необходим сильный регион, с эффективными правительствами, имеющими между собой нормальные отношения», — обозначил приоритет своей региональной политики избранный президент.
«Нам нужен сильный регион независимо от идеологии, но диктаторов мы будем называть диктаторами», — объявил политик.
Лакалье пообщал, что при нём у Уругвая будут «лучшие» отношения с МЕРКОСУР, Аргентиной, Бразилией и Парагваем.