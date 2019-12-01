Ла-Пас, , 10:27 — REGNUM Министр иностранных дел самопровозглашённого правительства Боливии Карен Лонгарик заявила, что вернувшиеся к власти в Аргентине перонисты «исторически были очень дружны с Эво Моралесом», поэтому у новых властей отношения с ними будут складываться сложно. Об этом сообщает аргентинское агентство Infobae.

«К сожалению, ситуация с Аргентиной усложняется по мере приближения дня, когда на смену правительству Маурисио Макри придёт правительство господ Фернандес [избранный президент Альберто Фернандес и его вице-президент Кристина Фернандес де Киршнер — прим. ред.]», — цитирует агентство Лонгарик.

«Мы полагаем, что ситуация будет очень сложной, поскольку они были союзниками Эво Моралеса на протяжении 14 лет его правления», — обозначила министр.