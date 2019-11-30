Кишинёв, , 16:27 — REGNUM Президент Молдавии Игорь Додон посетил прием в румынском посольстве в Кишиневе, где выступил с речью по случаю Национального дня Румынии. Как передает ИА REGNUM, Додон заявил, что «счастлив поздравить румынское государство и братьев из-за Прута с этим праздником».

Игорь Додон Dodon.md

Додон назвал Румынию «стратегическим партнером» и «главным торговым партнером» и добавил, что отправит молдавских военных для участия в военном параде в Бухаресте по случаю Национального дня Румынии.

В приеме также принял участие премьер-министр Молдавии Ион Кику.

ИА REGNUM напоминает, что 1 декабря в Румынии отмечается в качестве национального праздника, символизируя для Бухареста «объединение всех румын», произошедшее после оккупации российской Бессарабии и венгерской Трансильвании 1 декабря 1918 года.

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