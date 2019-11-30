Москва, , 14:52 — REGNUM Президент Российской Федерации Владимир Путин планирует в ближайшее время провести встречу с обновленным составом Совета по правам человека и развитию гражданского общества (СПЧ). Об этом сегодня, 30 ноября, сообщает пресс-служба Кремля.

Как ранее сообщало ИА REGNUM, 21 октября состав СПЧ был существенно изменен. Пост председателя Совета покинул Михаил Федотов. Кроме того, в порядке ротации из СПЧ были исключены руководитель правозащитной организации «Восход» Евгений Бобров, профессор ВШЭ Илья Шаблинский, политолог Екатерина Шульман и глава правозащитной организации «Агора» Павел Чиков.

Новый главой СПЧ стал Валерий Фадеев, ранее бывший главой Общественной палаты.

Российский лидер еще не встречалося с новым составом СПЧ и намерен провести такую встречу 10 декабря.