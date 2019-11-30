Багдад, , 02:28 — REGNUM Премьер-министр Ирака Адель Абдул-Махди заявил о готовности покинуть свой пост после заявлений шиитского лидера Ирака Муктады ас-Садра, сообщает агентство Reuters.

«В ответ на этот призыв… я подаю парламенту прошение об отставке с поста главы действующего правительства», — говорится в заявлении Абдул-Махди.

Однако в заявлении не говорится, когда именно иракский премьер-министр покинет свой пост. Отмечается, что парламент уже созывает экстренную сессию для обсуждения политического кризиса в стране.

Как сообщало ИА REGNUM, 29 ноября влиятельный шиитский лидер Ирака Муктада ас-Садр предрек конец иракской государственности, если действующий премьер-министр страны не подаст в отставку. По его словам, уход Абдул-Махди может помочь прекратить кровопролитие в Ираке.

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