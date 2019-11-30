Бразилиа, , 02:03 — REGNUM Решение отменить международный ордер на арест бывшего президента Парагвая Орасио Картеса принял суд Бразилии после ходатайства адвокатов подсудимого, 29 ноября сообщает издание Ultima Hora.

Картес, который фигурирует в уголовном деле о коррупции, будет находиться на свободе во время судебного процесса.

Как сообщало ИА REGNUM, в ноябре 2018 года федеральный судья Бразилии Марселу Бретас выдал ордер на арест бывшего президента Парагвая по обвинению в содействии побега валютного маклера Дариу Мессера. Последний является участником другого уголовного дела — процесса по крупному коррупционному скандалу в нефтяной компании Petrobras.

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