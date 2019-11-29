Парамарибо, , 23:51 — REGNUM Президента Суринама Дезире Баутерсе приговорили к 20 годам тюрьмы, сообщает 29 ноября Reuters.

Такое решение принял суд, признав главу государства виновным в политических убийствах 40-летней давности.

Суд постановил, что Баутерсе организовал убийства 14 сограждан, которые являлись его политическими противниками, а также одного голландца.

Напомним, Баутерсе в 1980—1987 гг. возглавлял Национальный военный совет, который был создан во время военного переворота 25 февраля 1980 г. Военный совет взял власть, свергнув правительство Хенка Аррона.

Теперь события того времени пересматриваются. К тому же США и Нидерланды выдвигают против Баутерсе обвинения в сотрудничестве с наркомафией.

Отметим, что Баутерсе на момент вынесения приговора находится с визитом в Китае.

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