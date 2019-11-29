Иерусалим, , 23:17 — REGNUM Беспилотный летательный аппарат, прилетевший со стороны Ливана, вторгся в воздушное пространство Израиля, сообщает 29 ноября газета «Таймс оф Израэл».

По информации издания, аппарат некоторое время летал над территорией страны, а потом вернулся в небо Ливана.

Его принадлежность и цели полета остались неизвестными.

По мнению издания, этот инцидент может быть связан с ростом напряженности между Израилем и Ираном, так как союзное Тегерану шиитское движение «Хезболла» имеет в своём распоряжении несколько типов беспилотников.

Официальных подтверждений этой информации нет.

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