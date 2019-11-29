Иерусалим, , 22:38 — REGNUM Один реактивный снаряд запустили с территории сектора Газа в направлении Израиля, сообщает 29 ноября пресс-служба Армии обороны Израиля.

О каких-либо последствиях этого запуска не сообщается.

«Причиной сообщений о сиренах, звучавших несколько минут назад, стал один снаряд, запущенный в сторону Израиля из сектора Газа», — указано в сообщении пресс-службы.

Ранее были опубликованы данные о срабатывании системы оповещения о ракетном обстреле в южной части Израиля.

Как сообщало ИА REGNUM, пуски реактивных снарядов с территории сектора Газа в последнее время превратились в обычную практику палестинских организаций, контролирующих автономию.

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