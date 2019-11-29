Москва, , 22:11 — REGNUM Авиация РФ провела патрулирование по двум маршрутам на территории Сирии. Об этом заявил журналистам руководитель российского Центра по примирению враждующих сторон в Сирийской Арабской Республике генерал-майор Юрий Боренков.

Маршруты самолётов пролегли над городами Квайрес — Эль-Хура — Афан — Мост — Квайрес и Квайрес — Метрас — Хараб-Бал — Кобани — Квайрес.

Помимо этого, военные из России продолжают патрулирование маршрутов Аджами — Авшария и Аджами — Каракозак.