Тбилиси, , 21:01 — REGNUM В Грузии появился новый оппозиционный альянс, который учредили три политические организации — общественное движение «Лело», партия «Новые правые» и «Движение строительства». Презентацию нового объединения провели лидеры трех организаций — соответственно банкир Мамука Хазарадзе, Пикрия Чихрадзе и Давид Усупашвили.

Все они некогда «обитали» в рядах сторонников или соратников ныне правящей партии «Грузинская мечта». Банкир Хазарадзе с первых дней прихода в политику учредителя «Грузинской мечты» Бидзины Иванишвили объявил ему поддержку и на протяжении нескольких лет принимал активное участие в инициируемых правящей партией бизнес-проектах. Отношение Хазарадзе к «Грузинской мечте» и ее учредителю изменилось после того, как прокуратура предъявила ему обвинение в легализации незаконных доходов и начала уголовное расследование сделки 12-летней давности. Пикрия Чихрадзе и «Новые правые» также в свое время приветствовали приход в политику миллиардера, а при первом президенте «Грузинской мечты» Георгии Маргвелашвили Чихрадзе занимала должность его советника и вместе с изменением взглядов и отношения Маргвелашвили изменила собственное отношение к «Грузинской мечте». Давид Усупашвили, который был первым председателем парламента победившей в 2012 году на выборах «Грузинской мечты», в преддверии следующих выборов был «отодвинут на обочину» нынешней власти, пытался в составе тогда еще своей Республиканской партии попасть в парламент следующего созыва, но не сумел, отошел на время от дел, а потом учредил новое движение под названием «Движение строительства» и балансирует в режиме оппонирования как нынешней власти, так и ее предшественнику — «Национальному движению».

Сегодня три лидера трех политических организаций объявили об объединении усилий и дальнейшей деятельности в режиме координации, чтобы, по их же словам, вывести страну из политического кризиса.

«Мы выражаем интересы большей части населения, которая крайне критично настроена к настоящему и боится возвращения в прошлое. Это будет созданная на паритетных началах платформа, которая положит конец двухполюсной системе и, пользуясь доверием общества, построит сильную, развитую демократическую страну», — заявила на презентации нового объединения Чихрадзе.

Мамука Хазарадзе, который вместе со своими соратниками активно поддержал организованные «Национальным движением» и «Европейской Грузией» акции протеста в Тбилиси, сегодня заявил, что с этими акциями протеста его движение объединяет только пропорциональная система выборов парламента, которую он целиком поддерживает.

«С партиями различных вкусов и идеологии мы объединены только в этом вопросе», — пояснил Хазарадзе.

По его словам, у нового объединения, которое его движение создает вместе с «Новыми правыми» и «Движением строительства», свой путь и это путь вывода страны из кризиса.

Напомним, что акции протеста в Тбилиси начались 14 ноября после того, как парламент не смог принять поправки в Конституцию, предусматривавшие переход с 2020 года на пропорциональную избирательную систему. На этих акциях вокруг двух основных их инициаторов объединились почти все оппозиционные партии Грузии, в том числе движения Хазарадзе, Усупашвили и «Новые правые».