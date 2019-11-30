Брюссель, , 15:59 — REGNUM 29 ноября бывший глава Европейской Комиссии Жан-Клод Юнкер обратился к жителям Евросоюза с прощальным письмом, в котором назвал позорным решение о перенесении вопроса о начале переговоров с Албанией и Северной Македонией на весну 2020 года.

Албанское новостное агентство Telegrafi приводит слова европейского политика:

«Если сила Европы заключается в том, что мы должны быть партнерами, испытывающими взаимное доверие, и должны поддерживать наших сторонников, выполняя обещания, то в таком случае мы проиграли. Это проявляется и в случае с позорной политикой наших лидеров в отношении Северной Македонии и Албании. Уважения добиваются, и мы не сумели добиться их уважения в этот раз».

Напомним, место Жана-Клода Юнкера заняла бывшая министр обороны ФРГ Урсула фон дер Ляйен.

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