Душанбе, , 18:03 — REGNUM Президенты Таджикистана и Узбекистана Эмомали Рахмон и Шавкат Мирзиёев обсудили состояние и перспективы сотрудничества соседних стран.

Как сообщает пресс-служба таджикистанского лидера, стороны обсудили ряд вопросов, представляющих взаимный интерес сторон. В их числе торгово-экономическое взаимодействие, сотрудничество в транспортной и гуманитарной сферах. Главы государств положительно оценили уровень развития в транспортной сфере и межрегиональные связи, отдельно выделив связи между столицами — Душанбе и Ташкентом.

Стороны подтвердили заинтересованность в продолжении наращивания взаимного товарооборота и реализации совместных проектов.

По окончании встречи Эмомали Рахмон пригласил Шавката Мирзиёева посетить Таджикистан в любое удобное время. «Приглашение было принято с удовольствием», подчеркнули в пресс-службе таджикистанского президента.