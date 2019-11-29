Душанбе, 29 ноября 2019, 18:03 — REGNUM Президенты Таджикистана и Узбекистана Эмомали Рахмон и Шавкат Мирзиёев обсудили состояние и перспективы сотрудничества соседних стран.
Как сообщает пресс-служба таджикистанского лидера, стороны обсудили ряд вопросов, представляющих взаимный интерес сторон. В их числе торгово-экономическое взаимодействие, сотрудничество в транспортной и гуманитарной сферах. Главы государств положительно оценили уровень развития в транспортной сфере и межрегиональные связи, отдельно выделив связи между столицами — Душанбе и Ташкентом.
Стороны подтвердили заинтересованность в продолжении наращивания взаимного товарооборота и реализации совместных проектов.
По окончании встречи Эмомали Рахмон пригласил Шавката Мирзиёева посетить Таджикистан в любое удобное время. «Приглашение было принято с удовольствием», подчеркнули в пресс-службе таджикистанского президента.