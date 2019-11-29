Москва, , 17:38 — REGNUM Бывший советник президента РФ Владимира Путина, экономист Андрей Илларионов прокомментировал в личном блоге высказывания Валентина Юмашева, зятя первого президента страны Бориса Ельцина. Юмашев рассказал в одном из интервью подробности передачи президентской власти 20 лет назад.

По словам Иллиарионова, Ельцин не имел плотного контакта с Путиным и не мог разглядеть его компетенции. Следовательно, не мог думать о нём как о кандидате в 1998 году, как заявлял Юмашев.

Экономист напомнил, что Владимир Путин стал заместителем Юмашева в администрации президента в мае 1998 года, а в июле его назначили руководителем ФСБ.

«В течение этих двух месяцев у Ельцина были только две поездки по российским регионам — 20 июня в Кострому и 17 июля в Петербург. Причем Путин ездил с Ельциным только в одну поездку — в Кострому», — написал Илларионов

Он отметил, что полёт в Кострому занимает 34 минуты — взлёт, посадка и чашка чая.

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