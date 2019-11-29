Душанбе, , 17:38 — REGNUM Президент Таджикистана Эмомали Рахмон призвал страны туркестанского региона к расширению взаимных экономического сотрудничества. С этим он выступил сегодня, 29 ноября, на второй консультативной встрече глав государств Туркестана в Ташкенте.

«Близкий сосед лучше дальнего родственника», — напомнил Рахмон коллегам.

Президент Таджикистана подчеркнул, что возглавляемая им страна с самого момента обретения независимости выступала за развитие всесторонних связей и партнёрства со всеми государствами региона. Однако несмотря на «многовековую историю совместного созидательного проживания в духе добрососедства и взаимовыручки», остаётся не реализованным потенциал торгово-экономического сотрудничества.

В качестве основных задач в этом направлении Эмомали Рахмон назвал формирование благоприятных условий для свободного перемещения капитала, товаров, услуг и трудовых ресурсов.