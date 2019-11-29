Москва, , 16:25 — REGNUM Опубликованный Совфедом проект закона о борьбе с домашним насилием чреват серьезными негативными последствиями для России, считает глава Патриаршей комиссии по делам семьи протоиерей Димитрий Смирнов.

Он обеспокоен тем, что под «флагом» борьбы с домашним насилием вводятся элементы ювенальной юстиции. Кроме того, в эфире радио «Радонеж» протоиерей указал на негативные последствия аналогичных норм в США. Цель, полагает представитель РПЦ — облегчить изъятие детей из семей и «передачу их на воспитание гомосексуалистам», как в США.

Кроме того, представитель РПЦ видит угрозу в подмене судов НКО.

Как сообщало ранее ИА REGNUM, глава комитета Госдумы по законодательству Павел Крашенинников («Единая Россия») призвал комплексно подходить к борьбе с семейным насилием следует комплексно.

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