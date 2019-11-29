Кандагар, Афганистан, , 15:52 — REGNUM 28 ноября в городе Кандагар на юге Афганистана, столице одноименной провинции, прошли массовые протесты, участники которых обвинили правительство страны в монополизации мирного процесса.

По сообщению афганского новостного издания «Tolo News», в этих протестах приняло участие несколько сотен человек, включая жителей провинции Урузган (столица провинции — г. Таринкот), Гильменд (столица провинции — г. Лашкаргах), Фарах (столица провинции — г. Фарах) и Герат (столица провинции — г. Герат), которые специально приехали в Кандагар.

Протестующие требуют, чтобы делегация, которая примет участие в предстоящих переговорах по миру в стране, включала не только политиков и журналистов, но и простых жителей страны, которые хорошо знают желания и условия жизни народа страны.

Участники протестов заявили, что они хотят мира, и требуют, чтобы и правительство, и движение «Талибан» (организация, деятельность которой запрещена в РФ) прежде всего стремились к окончанию войны, а не достижению своих личных целей.